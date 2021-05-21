Проникновенная и душевная композиция не осталась без внимания поклонников. Исполнители коснулись струн души тысяч поклонников.

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KALUSH и SKOFKA представили трек "Додому"

Фронтмен коллектива Олег Псюк отметил, что не надо быть многословным, чтобы объяснить смысл этого хита. Несколько лет назад он уехал из Калуша и только сейчас чувствует цену запаха в родном доме.

Рэпер SKOFKA признался, что часто ностальгирует по родительскому дому. Однако пока он не может разобраться с тем, ранит ли его это ощущение или вызывает приятные эмоции.

"Переехав в другой город, иногда хочется с теплотой вспоминать то место, где ты жил и рос в детстве. Дом, в котором тебя воспитывали и любили. Я, SKOFKA, часто ностальгирую. Даже до сих пор не понимаю больно это, или приятно. В треке "Додому" нам удалось передать чувства, которые бушевали внутри, когда упоминалось место моего детства и люди, которые меня тогда окружали", – рассказал артист.

KALUSH и SKOFKA – "Додому": смотрите видео онлайн

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