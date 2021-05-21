Артистка поделилась, что эта песня является первой композицией будущего альбома. Поклонники Могилевской изрядно рады такому музыкальному подарку, ведь певица уже давно не выпускала новые треки.

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Новый клип Натальи Могилевской

"Любовь или смерть?", – именно так раньше Наталья анонсировала премьеру клипа на личной странице в инстаграме.

В видео, которое звезда опубликовала на ютуб-канале в пятницу, 21 мая, она показала драматическую историю любви. Певица получила ранение в сердце от любовника. Наталья решила отомстить обидчику и оставила умирать его на дне.

Могилевская объявила страстный период в своей жизни, который выливается в первую песню и клип из будущего альбома.

Мой мужчина может меня любить или умереть, по-другому никак!

– отметила Наталья.

Наталья Могилевская – "До дна": смотрите видео онлайн

Реакция сети

Фанатам исполнительницы новый хит понравился. Они активно комментируют видео в ютубе и оставляют много приятных слов в адрес своей любимицы.