В новом интервью Юрий Никитин подчеркнул, что Слава Каминская могла стать сольной артисткой еще четыре года назад. В 2017-м певица выпустила собственную песню "Хорошо" под руководством продюсера, однако тогда они "переиграли историю назад и продолжили "НеАнгелы".

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Никитин добавил, что еще до распада группы Слава Каминская собирала свою команду. Сейчас она сотрудничает с теми, с кем раньше распрощался ее экс-наставник. По его словам, у бывшей солистки "НеАнгелов" уже даже сформирован репертуар.

У нее куплено 10 или 20 песен. У нее есть команда людей, которая давно была. Так случилось, что всех людей, с которыми мы расставались в компании, Слава забирала к себе: я увольняю человека – она забирает,

– поделился Юрий Никитин.

Добавим, что меньше чем через месяц после распада "НеАнгелов" Слава Каминская выпустила сольный трек "911" как артистка SLAVA KAMINSKA. Сейчас она снимает видео на новую песню. В это время Виктория Смеюха не спешит рассекречивать свои творческие планы. По мнению Никитина, сейчас ее больше волнует личная жизнь.

"Мне кажется, она менее готова к сольному старту. Во время нашего последнего разговора я сказал, что всячески буду ее поддерживать и помогать всем, что от меня зависит", – подчеркнул Юрий Никитин.

Напомним, именно продюсер Юрий Никитин инициировал распад группы "НеАнгелы". Он предложил расходиться еще полгода назад, ведь осознавал, что певицам стоит начинать сольные карьеры.