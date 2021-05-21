Дуэт на сцене и супруги в реальной жизни TamerlanAlena представили проникновенную песню "Хочешь", которая уже доступна на всех площадках. Композиция раскрывает историю пары, чувства которой из легкого захвата переходят в настоящую большую любовь.

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Путь лирических героев к настоящей любви непростой. Один из них боится признать, что начинает любить, боится ответственности и забот, но не может отказаться от своих чувств и каждый раз возвращается.

Эта песня о любви, но не о той хорошей и беззаботной, которую описывают в сказках и романтических фильмах, а о реальной. Со всеми странностями и недоразумениями, переживаниями, и, порой, разочарованиями,

– рассказали TamerlanAlena.

Проницательный характер сингла "Хочешь" подчеркнул куплет Тамерлана. Артист зачитал отрывок одной из самых известных лирических исповедей Сергея Есенина "Заметался пожар голубой".

Между строк герой признается, что все прошлые увлечения не были настоящей любовью. Только почувствовав ее, он отказался от предыдущего образа жизни и готов меняться ради чувств.

TamerlanAlena – Хочешь: слушайте песню онлайн

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