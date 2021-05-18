Известная певица Виктория Смеюха объявила о начале сольной карьеры на личной странице в инстаграме. Она рассказала, что 21 мая представит публике свою первую песню как сольной исполнительницы VIKTORIA "Мы не ангелы".

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Сольная карьера Виктории Смеюхи

Певица поделилась, что надеется, что ее сольная композиция коснется многих сердец.

Долго ли шла? Готова ли? Нервничаю? – Недолго (потому что всему свое время)! Готова! Немного. В моей творческой карьере я четко ощущала, когда наступит этот момент,

– отметила Виктория Смеюха.

Также звезда разместила фото с обложки песни. На фотографии Виктория предстала перед камерой в образе княгини. Она примерила роскошное платье и дополнила look короной.

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