Каменских с радостью поделилась долгожданной премьерой. На личном ютуб-канале она опубликовала потрясающий клип на трек "Красное вино".
К теме Настя Каменских презентовала альбом "Красное вино"
NK о клипе на песню "Красное вино"
"Я открываю вам свое сердце и дарю всю многогранность чувств, которые испытываю. Пусть это видео погрузит вас в необычную атмосферу страсти, женственности и любви", – написала в публикации Каменских.
Это видео про нее. Страстную, свободную и чувственную женщину. Ту, которая внутри каждого из нас. Она – само воплощение желания. Ее танец опьяняет мужчину сильнее, чем вино, и разжигает в нем пламя страсти, с которым он не способен справиться,
– поделилась артистка.
Она будоражит, манит и кружит голову, словно терпкое красное вино. Все это воплотилось в идеальную картинку благодаря работе самой крутой команды.
NK – "Красное вино": смотрите видео онлайн
Реакция сети
Новый клип взорвал сеть и вызвал активные обсуждения среди поклонников певицы в комментариях под видео.
- "Шикарные песня и клип!"
- "Просто божественная! Песня и клип – огонь! Обожаю!"
- "Невероятно нравится песня, клип и весь альбом!"
- "Крутая! Не похожа на себя. Совсем другая".
- "Супер! Умничка!"