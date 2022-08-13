О свадьбе 40-летнего Евгения Синельникова рассказал режиссер и клипмейкер Алан Бадоев. Именно он опубликовал первые фото и видео с церемонии, состоявшейся 12 августа в освобожденной Буче.

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Какой была свадьба Евгения Синельникова в деоккупированной Буче

Именно в этом доме мои любимые друзья прятались в первое время войны. Две недели в подвале. Любовь победит все. Верю в вас, люблю и знаю – это на всю жизнь. Вы есть друг у друга,

– прокомментировал Алан Бадоев.

Интимную церемонию устроили на заднем дворе дома среди леса. Невеста Наталья Клипа надела кружевное платье с открытой спиной и сменными рукавами. Евгений Синельников выбрал светлые льняные брюки, белую рубашку и красные кроссовки.

"Невероятно горжусь, моя дорогая. Пережив ужас в Буче, сегодня вы здесь, в кругу ближайших друзей празднуете рождение новой семьи, невероятные ощущения. Мы непобедимы. Буча, август 2022. Люблю вас", – поделилась эмоциями ассистентка клипмейкера Яна Мазана своем инстаграме.

Внимание! Наталья Клипа – продюсер в компании Алана Бадоева BADOEVTEAM и соучредительница его рекламного агентства BADOEV ID. У нее двое детей от предыдущих отношений.

Как Синельников сделал предложение Наталии Клипе во время оккупации

Предложение любимой режиссер "Орла и решки" сделал во время оккупации Бучи, где россияне просили у него автограф под дулом автомата. Он осознал, что может так и не успеть сказать Наталье главных слов.

"Я почувствовал, что если я этого не сделаю сейчас, то могу этого не сделать никогда. У меня обручального кольца не было. Зачем эта романтика? Скажи, что ты любишь. Вышло даже романтично. Незабываемо – это точно", – рассказывал Евгений Синельников.