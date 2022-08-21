После шоу "Холостячка" Андрей Рыбак продолжил строить отношения с девушкой Алиной, с которой он встречался еще до участия в проекте. Война укрепила их отношения, поэтому влюбленные решили пожениться.

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Андрей не делал любимой официальному предложению. В начале полномасштабного вторжения девушка уехала за границу, очень скучала по избраннику. Тогда Андрей написал ей: "После войны выйдешь за меня замуж?". Но они не смогли ждать окончания войны, хотели поскорее стать семьей, поэтому назначили церемонию на 20 августа.

Какой была свадьба Андрея Рыбака и его любимой Алины

Ранее Рыбак рассказывал, что любимая хочет только роспись и семейный ужин в ресторане, а он хотел бы добавить в этот день свадебной атрибутики. Вечером 20 августа невесты собрали родных у друзей в атмосферном заведении, расположенном на крыше одной из киевских многоэтажек.

Локацию украсили большим количеством цветов, придавших нежности. Алина предстала перед любимым и гостями в необыкновенно красивом, женском платье. Влюбленные обменялись свадебными обетами, кольцами. Среди свадебных традиций также были первый танец, разрезание торта, бросание букета.

Поскольку в стране идет война, то не было громкой музыки, танцев. Все происходило в максимально уютной атмосфере. Андрей и Алина просто собрали самых близких, с которыми стремились провести этот особый день.

Свадьба Андрея Рыбака и его любимой Алины / Скриншоты из инстаграмма