30-летний Александр Кривошапко родом из Мариуполя. После полномасштабного вторжения россии в Украину он основал свой благотворительный фонд "Братское сердце", который помогает переселенцам, а на днях отважился еще на один важный шаг – расписался с любимой Марией.
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Экс-муж Денисовой Кривошапко женился в третий раз
Мария теперь за моей спиной! Эта история о преодолении. Мы многое прошли и осознали. Вместе создавали фонд и дальше пойдем также вместе,
– прокомментировал Александр Кривошапко.
Он добавил, что пока не время для громких празднований, поэтому свадьбу будет гулять через день после победы Украины в войне с россией. "То есть совсем скоро", – подчеркнул певец.
Александр Кривошапко с третьей женой Марией / Фото из инстаграма певца
"Каждый раз, когда я засыпаю в зале на диване, он относит меня в спальню на руках, бережно и нежно, боясь разбудить. Я любимая, и это чувствую каждый миг. Мы прошли с тобой много – взлеты, падения, разлуки, если коротко. Сейчас мы растворяемся в нежности, в друг друге, кайфуем от каждой секунды вместе, и это главное. Люблю тебя, мой муж", – романтично написала Мария в своем инстаграме и опубликовала то же фото из ЗАГСа.
- В 2011 году, после участия в шоу "Х-Фактор", Александр Кривошапко женился на хореографине Татьяне Денисовой, которая в то время была судьей проекта "Танцуют все". Их брак длился около года, они быстро развелись из-за ссор.
- Здесь следует добавить, что Татьяна Денисова предала Украину. Она отказалась публично осуждать россию за войну и сейчас, как и все последние 8 лет, работает в стране-агрессорке. За это ее убрали из шоу "Танцы. World of Dance", куда пригласили судьей.