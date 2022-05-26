В настоящее время Родину от российских оккупантов защищают не только военные. В рядах Вооруженных Сил Украины немало знаменитостей – певцов, телеведущих, актеров. В их числе и Максим Девизоров. Он доказал, что даже на войне есть место любви. Юноша вернулся с фронта в Днепр, чтобы жениться на коллеге Светлане.

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Максим Девизоров из "Первых ласточок" женился

Влюбленные актеры устроили настоящую свадебную церемонию в условиях военного времени. Максим и Светлана расписались в ЗАГСе: он – в военной форме ВСУ, она – в белом атласном платье, массивных черных сапогах и с венчиком вместо фаты. Потом молодожены пригласили гостей в ресторан и устроили фотосессию, кадры которой облетели всю сеть.

Интересно, что влюбленные не виделись с марта. Из Донбасса Максима отпустили всего на один день, и он стал одним из важнейших в его жизни. В инстаграмме звезда "Первых ласточок" признался, что мечтает не только о победе, но и о детях.

Ангел мой, ты знаешь, как сильно я хочу снова засыпать и просыпаться вместе с тобой. Ты мое вдохновение и мои крылья. Когда закончится война, у нас будет столько дел! Но самое главное из них – подарить друг другу прекрасных детишек. Скорее бы победа,

– с любовью написал Максим Девизоров.

"В этот день я волновалась как перед великой премьерой главной роли в своей жизни. В то же время я была счастлива. Как никогда. Я тебя встретила. Горжусь тобой. Оберегаю. А остальное ты видишь и чувствуешь", – добавила его Светлана в инстаграмме .

Свадьба Максима Девизорова и Светланы Гордиенко: фото

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Интересно, что эти роскошные кадры молодоженам сделали супруги фотографов Кости и Влады Либеровых. До войны они снимали love story, а сейчас ездят в горячие точки и бесплатно фотографируют военных, решивших жениться во время войны. Пара не снимает пиры, только роспись и небольшую прогулку.

Таким образом мы с Владой хотим сказать "спасибо" нашим защитникам,

– объяснил Константин Либеров.

Свадьба Максима Девизорова и Светланы Гордиенко: фото