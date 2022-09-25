Влюбленные зарегистрировали брак еще 22 сентября, однако не торопились рассказывать об этом. Теперь поделились серией фото из скромной и атмосферной свадьбы.

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Егор Козлов Юлия Буйновская поженились

Родители новобрачных не смогли приехать на церемонию, однако наблюдали за ней онлайн. Влюбленные отпраздновали особый день в кругу самых родных, а затем отправились на фотосессию на улицах Киева. Евгений и Юлия отказались от традиционной одежды новобрачных, на свадебной церемонии были в одежде коричневых оттенков.

Юлия Буйновская теперь официально моя семья,

– написал Егор под свадебными фото.

Для просмотра всех фото пролистывайте справа:

Отметим, на днях женились еще две звездные пары: