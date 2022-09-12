После 8 лет брака Илона Гвоздева решила обвенчаться с мужем. Это произошло 9 сентября в Киеве.

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Илона Гвоздева обвенчалась с мужем

Илона Гвоздева и ее муж Иван Хомякчук обвенчались в Свято-Михайловском Златоверхом монастыре. Они хотели выбрать дату 7 сентября, но произошло немного иначе.

Мы с любимым неслучайно выбрали дату 9.09.22 – это очень важный для нас день, день рождения нашей дочери Рии. Наша маленькая принцесса и очаровательный принц сынишка сопровождали нас на нашей свадьбе. Это было так чувственно,

– призналась танцовщица.

"На все была воля Божья. Всевышний распорядился так, что мы познакомились с отцом Виталием, секретарем митрополии Украинской православной церкви. Это чрезвычайный человек с хрустальной душой, он так много делает для наших людей, волонтерит в самых опасных уголках нашей страны. Мы счастливы, что именно он обвенчал нас в Свято-Михайловском Златоверхом монастыре", – добавила артистка.

Илона поделилась, что обычная роспись очень отличается от брака в храме. Чувства были совсем другими, более трепетными.

Ощущения очень волшебные. Гораздо трепетнее, чем просто свадьба. Понимание, что ваши тела, души и мысли навсегда соединились перед Богом до конца жизни! Теперь мы не просто пара — мы единственный организм в согласии, добре, мире и невзгодах. Теперь еще больше уважения, любви и одно сердце на двоих,

– отметила Гвоздева.

Танцовщица предстала в белом платье с кружевом и легкой юбкой. "Хотелось легкости, украинской души, наполненности. И я ее нашла, мою идеальную невесомую белоснежную красавицу. Я выбрала платье бренда Оксаны Мухи".

"Я убеждена, что наш брак будет счастлив, мы верим в это! Теперь мы благословлены Богом в нашей родной Украине!" – подытожила звезда.

Напомним, 2 сентября обвенчалась другая украинская звездная семья – Даша Квиткова и Никита Добрынин. "После двух лет брака мы решили, что наша связь будет единственной на небесах. На самом деле мы решили относительно венчания еще до 24 февраля, но из-за той же страны (название которой называть нельзя, потому что инстаграм сразу блокирует), все затянулось. Более того, месяц в разлуке и мы приняли решение, что дальше тянуть не хотим".

Венчание Илоны Гвоздевой / Фото Viva

Видео с венчания Илоны Гвоздевой: