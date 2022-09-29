Похоже, что в Голливуде скоро будет новая звездная пара. Сейчас Эмили разводится с мужем Себастьяном Бер-Макклардом, от которого родила сына, но, вероятно, уже готова к новым отношениям.

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Брэду Питту приписывают роман с Эмили Ратажковски

Инсайдеры сообщают, что уже несколько раз видели Питта и Ротажковски на свиданиях. Однако, по их информации, актер и модель пока не находятся в официальных отношениях. Вероятно, между ними вспыхнули романтические чувства, которые впоследствии могут перерасти во что-то большее.

Люди уже некоторое время размышляют об этом. Брэд ни с кем не встречается. Их видели вместе несколько раз,

– сказал инсайдер.

Слухи о романе Питта и Ротажковски появились еще в конце августа. Тогда сообщали, что актер пригласил Эмили на свидание, а она согласилась, потому что "нечего терять" и "всегда считала Брэда милым".

Трудно спрогнозировать, будет ли у этого романа продолжение. Питт не имеет серьезных отношений, а Эмили пока находится в бракоразводном процессе.

Почему Эмили Ратажковски расстается с мужем

По информации инсайдеров, Эмили стремится уйти от мужа, потому что он якобы регулярно изменял ее. По этому поводу модель не дает никаких комментариев. Она на время исчезала из инстаграмма, а вернувшись, не публикует фото с любимым.

Напомним, Эмили и Себастьян поженились в феврале 2018 года. Только за две недели до этого стало известно об их романе. Их церемония прошла в Нью-Йорке в присутствии самых близких друзей. Вместо свадебного платья модель надела строгий костюм горчичного цвета от Zara и шляпку с французской вуалью.

В марте 2021 года у супругов родился сын Сильвестр. Звездные родители хотели, чтобы он сам избрал свой пол, когда ему исполнится 18 лет, но со временем все же стали называть малыша "сыном".