Война дала понять, что не следует откладывать жизнь на потом. Неизвестно, что будет завтра. Максим признался любимой Светлане и счастлив, что взял инициативу в свои руки и отметил особый день.

К теме Звезда "Первых ласточок" Максим Девизоров приехал с фронта и женился: фото, облетевшие сеть

Признание за день до отъезда на фронт

Девизоров служит в Вооруженных Силах Украины. Перед тем, как отправляться на фронт, решился сделать предложение избраннице: "Предложение сделал по видеосвязи, в последний день перед тем, как мы уезжали в Донецкую область".



Максим Девизоров и его жена / Фото из инстаграмма Светланы

Влюбленные долго думали, когда и как лучше сыграть свадьбу. Они хотели, чтобы в этот день рядом были родные и друзья. После долгих раздумий и разговоров решили, что сейчас просто зарегистрируют брак в ЗАГСе. Так для обоих было спокойнее, поскольку в стране идет война.

На фоне всех сообщений из "Азовстали"… Как наши защитники боролись за жизнь, тоже делали предложение своим любимым девушкам, хотели узаконить свою жизнь и свою любовь. Мы тоже для себя решили, что именно сейчас – лучшее время. Мы расписались в Днепре. Меня отпустили на день. Очень приятно, что для военных без очереди все это проводится,

– рассказал мужчина.

История любви Максима и Светланы началась полгода назад. Они познакомились на одном из кастингов. У них был общий агент, который скоординировал. Теперь актеры стремятся провести вместе всю жизнь: "Мы просто чувствовали друг друга еще задолго до знакомства".



Максим Девизоров и его жена / Фото из инстаграмма Светланы

Из службы Максима отпустили только на день свадьбы. Он снова вернулся к выполнению боевых задач, а Светлана, теперь уже не невеста, а жена, ждет мужа с фронта.