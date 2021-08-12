Участницей "Танцев со звездами" стала олимпийская чемпионка: видео

Совсем скоро станут известны имена всех участников нового сезона шоу "Танцы со звездами". Но сейчас объявили десятую участницу – ею стала олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан.

5 сентября на паркет "Танцев со звездами" выйдут украинские знаменитости, которые будут бороться за звание лучшего танцовщика или танцовщицы. Недавно стало известно, что певица Евгения Власова присоединится к шоу. Она передала вызов олимпийской чемпионке по фехтованию Ольге Харлан.

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Следующая участница "Танцев со звездами"

Танцевальный челлендж приняла одна из самых титулованных украинских спортсменок, олимпийская чемпионка 2012 и 2016 годов, призер по фехтованию Ольга Харлан.

Как и предшественники, чемпионка сообщила об участии в проекте. В нем она вспомнила яркие моменты из своей жизни и поразмыслила над участием в других известных шоу. Выбор остановился на "Танцах со звездами".

Я считаю, что для меня участие в проекте будет идеальной возможностью, чтобы показать себя с другой стороны, потому что обычно мне трудно открыться. Зрители, которые будут смотреть "Танцы со звездами", узнают обо мне больше,

– рассказала Ольга Харлан в комментарии ТСН.

Олимпийская чемпионка добавила, что с нетерпением ждет получить невероятный опыт и хорошую физическую нагрузку. Также она выразила желание познакомиться с миром шоу-бизнеса, ведь практически не знает лично никого из артистов.

Вызов "Танцев со звездами" уже приняли: