В воскресенье, 19 сентября, прошел 3 эфир "Танцев со звездами". В нем участники рассказывали о годе, который изменил их жизнь. Известный украинский актер и ведущий Артур Логай поделился неожиданным признанием.

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Артур Логай признался о зависимости

Звездный участник рассказал, что в юном возрасте хотел зарабатывать, однако легким способом – на игровых автоматах.

Год, который изменил мою жизнь – 2011. Мне было 18 лет, когда я бросил азартные игры. Как и многие молодые люди из Мелитополя, я пропадал в залах игровых автоматов. У меня было много долгов, и однажды я вынес мамины драгоценности,

– признался Артур Логай.

Актер добавил, что хочет посвятить танец своей семье, которая любит его несмотря ни на что. Поэтому партнерша Логая предстала в символическом образе – в платье, сделанном якобы из купюр.

"Знаю, что родители меня простили, но мне до сих пор стыдно. Этот танец – для моей семьи. Хочу, чтобы они мной гордились. Хочу перекрыть боль, которую причинил моей семье", – подчеркнул знаменитость.

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Судьи "Танцев со звездами" высоко оценили венский вальс в исполнении Артура и его партнерши. Максим Чмерковский даже назвал артиста претендентом на победу в танцевальном проекте.​

Отметим, что Джамала также рассказывала о годе, изменившем ее жизнь. Для певицы это – 1944. Это не только название ее победной песни на Евровидении-2016, но и исторически важный период для ее семьи.