С женой Константин Войтенко поссорился из-за участия в "Танцах со звездами". Актера пригласили в проект как звезду, а Валентина провалила кастинг танцовщиц. С тех пор их брак дал трещину. Чтобы дело не дошло до развода, супруги обратились к психологу.

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Однако звезда сериала "Когда мы дома" спокойно реагирует на недоразумения с любимой. По мнению Константина Войтенко, кризисные периоды случаются во всех семьях.

Думаю, в отношениях у всех без исключения бывают сложные периоды. У кого-то вызваны ревностью, у кого-то – чувством недореализованности, у кого-то – недооцененности,

– заметил участник "Танцев со звездами".

Он подчеркнул, что безумно любит Валентину и их семью, поэтому будет бороться за счастливый финал.

"Проще всего развернуться, забить и плыть по течению небытия. Гораздо сложнее работать над собой, своими ошибками, анализировать, научиться не просто слушать, а слышать свою вторую половинку и быть услышанным", – высказался Константин Войтенко.



Константин Войтенко с женой Валентиной / Фото из инстаграма участника "Танцев со звездами"

Напомним, во 2 выпуске "Танцев со звездами" не только Константин Войтенко раскрыл личную драму.

Экс-подопечная Монатика Lida Lee призналась, что более двух лет была в абьюзивных отношениях. За это время она обесценила себя как женщину, как артистку.

Зато Евгения Власова рассказала, что никогда не любила своего мужа – продюсера группы "ВИАГра" Дмитрия Костюка. С бывшим она якобы развелась потому, что забеременела.

Полный текст публикации Константина Войтенко:

Поговорим о любви? Темой последнего эфира на "Танцах со звездами" была любовь. Прошло два дня после. Почитав и проанализировав комментарии, я хочу вот что сказать.

Я люблю свою жену. Я безумно люблю нашу семью. Я люблю, но любовь не бывает идеальной. Думаю, в отношениях у всех без исключения бывают сложные периоды. У кого-то вызванные ревностью, у кого-то – чувством недореализованности, у кого-то – недооцененности. Причин масса, как и ситуаций!

Сдаться в такие моменты проще всего. Проще всего развернуться, забить и плыть по течению небытия. Гораздо сложнее работать над собой, своими ошибками, анализировать, научиться не просто слушать, а слышать свою вторую половинку и быть услышанным. Прорабатывать все обиды и проживать все моменты вместе.