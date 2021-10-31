Украинская фехтовальщица всю неделю тренировалась для эфира "Вечер суперхитов "Океана Эльзы" и даже успела подготовиться к финальным репетициям, которые обычно проходят за день до выпуска. Но в день выступления утром у Ольги официально подтвердился COVID-19, поэтому она получила иммунитет (смогла пройти в следующий эфир без голосования зрителей и судей) и не выступила вживую.

Не пропустите "Танцы со звездами" 9 выпуск: дистанционное выступление Кадная, испытание "ковидом" Ольги Харлан

Но ее номер все же показали в 9 выпуске, ведь для такого случая у организаторов всегда есть видео из репетиции, которая прошла в пятницу. Вместо Дмитрия Дикусара танцевал Дмитрий Жук, который сейчас вакцинированный и здоровый. Что касается Ольги, то она также чувствует себя хорошо, поскольку она была привита и симптомы болезни легкие.

После просмотра видео Ольга присоединилась к прямому эфиру и рассказала зрителям, что с ней все хорошо, но врачи ей советуют много отдыхать. Она попросила всех беречься во время пандемии коронавируса и надеется, что сможет вернуться на паркет в следующий эфир.

"Танцы со звездами 2021" 9 выпуск: смотрите онлайн – выступление Ольги Харлан и Дмитрия Жука

Смотрите также KADNAY до сих пор болеет коронавирусом и выступил дистанционно на "Танцах со звездами": видео

Кто еще заболел на "Танцах со звездами"