После того, как Илона Гвоздева отказалась участвовать в "Танцах со звездами", она стала главным критиком проекта. Больше всего от победительницы досталось паре MELOVIN. На прошлой неделе хореограф перешагнула свою гордость и стала с ними в трио, чтобы помочь пройти дальше.

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В прямом эфире в воскресенье, 24 октября, казалось, что конфликт между звездами исчерпан. Однако Илона Гвоздева неожиданно подогрела скандал, раскрыв правду о репетициях с Мэлом и Лизой Русиной.

Она заявила, что первых четыре дня пара бездельничала – "снимала тикток, шарилась по залу, веселилась с песиком". Вместо репетиции Лиза красила волосы, а MELOVIN якобы появлялся в павильоне пьяным.

В понедельник и вторник отдыхала моя невероятная звездная пара. В среду он был немного выпившим, пил прямо в зале. Ему было плохо, поэтому он ушел с тренировки, а та все никак не могла настроиться на работу,

– поделилась Илона Гвоздева.

Танцовщица добавила, что пасодобль они доработали только в пятницу, а единственная полноценная репетиция была в субботу. Тренировки в воскресенье не было, потому что Лиза Русина якобы была занята маникюром.

Отметим, Илона Гвоздева удалила эмоциональное сообщение через несколько минут после публикации. Однако MELOVIN успел зафиксировать все обвинения и распространил их в своем инстаграме.

Скриншот из инстаграм-сториз MELOVIN

Реакция MELOVIN

Меня за***ло лицемерие. Вы показали свое настоящее лицо, пробив дно любой человечности. Мне противно и безобразно, что я обнимал вас, целовал на прощание и старался всех ободрить ради одного крутого номера,

– резко ответил Мэл.

Добавим, что Илона Гвоздева неоднократно называла партнершу певца Лизу Русину "не универсальной" танцовщицей. Она критиковала девушку после ча-ча-ча в 3 выпуске, потому что она якобы двигалась хуже, чем MELOVIN.

Полный текст публикации Илоны Гвоздевой:

В понедельник и вторник отдыхала моя невероятная звездная пара – снимала тикток и кривляния. В среду он был немного выпивший, пил прямо в зале. Ему было плохо, поэтому он ушел с тренировки, а та все никак не могла настроиться на работу. Ни ногой, ни рукой, ни поставить, ни станцевать – просто ноль. В результате все, что поставила, им не подошло, они даже отрабатывать не стали.

В четверг постановка была прервана съемками дневника, записями интервью и моими студентами. Ничего не умея, не танцуя, не делая, шарились по залу, хавали, веселились с песиком. Мэл пошел на очередной концерт или куда там. Лиза пошла красить волосы, ведь образ важнее, чем танец, тренировки. Раздражают уже их тупые высказывания.

В пятницу появилась клетка на ВДНХ, и мы смогли доработать весь номер. Лиза ничего толком не смогла станцевать, ведь клетка железная, а ногти у нее длинные, неудобно танцевать!

В субботу как-то потренировались, в воскресенье вместо тренировки был маникюр. В итоге прошли дальше.