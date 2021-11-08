За считанные шаги до финала "Танцы со звездами" покинула пара Александры Зарицкой и Юрия Мешкова. В зону риска они попали с Константином Войтенко и Роксоланой Маланчук, которые в 10 выпуске показали венский вальс и модерн.

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Им достался непростой "танец за жизнь". Обеим парам пришлось выполнить сложную самбу. Прямо посреди номера Константин Войтенко и Александра Зарицкая поменялись партнерами, что выглядело очень эффектно.

Макс Чмерковский и Влад Яма отдали свои голоса за Константина Войтенко и Роксолану Маланчук, тогда как Екатерина Кухар поддержала Александру Зарицкую и Юрия Мешкова. Таким образом солистка группы KAZKA оставила паркет.

Этот проект был для меня второй жизнью, глотком воздуха. Я переосмыслила здесь все свое существование. Самый крутой подарок судьбы – мой партнер Юра,

– заявила Зарицкая.

"Танцы со звездами 2021" 10 выпуск: смотрите онлайн – выступление Александры Зарицкой и Юрия Мешкова