С первого выпуска нового сезона "Танцев со звездами" Илона Гвоздева нещадно критиковала MELOVIN и его партнершу Лизу Русину. Танцовщице не нравился дьявольский образ артиста, а девушку она считала непрофессиональной. В трио она якобы стала для того, чтобы увидеть пару в работе.

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Думала, что ошибалась и, возможно, зря критиковала партнершу. Но приняв участие в трио, лишь убедилась в своих словах. Получила горький, но честный опыт,

– призналась Илона Гвоздева.

Неделя репетиций доказала танцовщице, что MELOVIN и Лиза Русина – эпатажные участники со слабой техникой. Даже она со своим опытом и профессионализмом "не смогла улучшить их ситуацию", ведь оценки судей были низкие.

"Я в этом трио тоже проиграла", – завершила Илона Гвоздева.



Илона Гвоздева, MELOVIN, Лиза Русина на "Танцах со звездами" / Фото из инстаграм-сторис танцовщицы

Отношения Илоны Гвоздевой и MELOVIN после выступления на "Танцах со звездами"