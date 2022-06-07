Святослав Вакарчук спел самую старую песню в своем репертуаре, которую исполняет уже 45 лет

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук продолжает посещать украинских военных на фронте. На днях артист спел самую старую песню в своем репертуаре – "Ой, чий то кінь стоїть" Выполняет ее уже 45 лет.

Святослав Вакарчук с культурной миссией выступает перед украинскими защитниками. Он пытается улучшить моральный дух наших военных, чтобы они хотя бы немного отвлечься от мыслей о войне.

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Святослав Вакарчук спел для военных

Артист встретился с нашими защитниками на передовых позициях. Теперь, к сожалению, концерты только такие. Вакарчук исполнил древнюю украинскую песню "Ой, чий то кінь стоїть". Рассказал, что это самая старая песня в его репертуаре, которую исполняет уже 45 лет.

Если "Місто Марії" – новейшая песня в моем репертуаре, то "Ой, чий то кінь стоїть"– самая старая. Я исполняю ее уже 45 лет,

– написал Вакарчук под видео.