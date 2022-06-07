Святослав Вакарчук спел самую старую песню в своем репертуаре, которую исполняет уже 45 лет
Источник:фейбсук Святослава Вакарчука
Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук продолжает посещать украинских военных на фронте. На днях артист спел самую старую песню в своем репертуаре – "Ой, чий то кінь стоїть" Выполняет ее уже 45 лет.
Святослав Вакарчук с культурной миссией выступает перед украинскими защитниками. Он пытается улучшить моральный дух наших военных, чтобы они хотя бы немного отвлечься от мыслей о войне.
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Святослав Вакарчук спел для военных
Артист встретился с нашими защитниками на передовых позициях. Теперь, к сожалению, концерты только такие. Вакарчук исполнил древнюю украинскую песню "Ой, чий то кінь стоїть". Рассказал, что это самая старая песня в его репертуаре, которую исполняет уже 45 лет.
Если "Місто Марії" – новейшая песня в моем репертуаре, то "Ой, чий то кінь стоїть"– самая старая. Я исполняю ее уже 45 лет,
– написал Вакарчук под видео.
Во время войны Вакарчук побывал во многих украинских городах:
- на 6-й день полномасштабной войны он посетил раненых военных в госпитале;
- 4 марта был в Запорожье, где продолжались бои за Запорожскую АЭС;
- побывал в Одессе, где поддержал раненых бойцов и медиков, а спустя некоторое время приехал с концертом к морским пехотинцам;
- во время визита в Николаев также побывал в госпитале, где лечатся наши защитники;
- в марте Вакарчук провел прямой эфир из Харькова, где показал, во что превратил украинский город "русский мир", разрушенную Салтовку;
- в разрушенной оккупантами Ахтырке увидел боль, слезы и смерть;
- после ухода Бородянки Вакарчук поехал туда. Артист поблагодарил спасателей за то, что разбирают завалы, и пообщался с местными;
- со слезами на глазах показал размозженную "Мрію" в Гостомеле;
- приехав на опасную Луганщину, призвал местных срочно уезжать из региона;
- "Океан Эльзы" отыграл концерт на "Золотых воротах" в Киеве;
- в день обстрела Львова Вакарчук был на месте и подчеркнул, что это ракетный терроризм;
- выполнил свои хиты для работников Чернобыльской АЭС и напомнил миру о крушении в Мариуполе, на заводе "Азовсталь".