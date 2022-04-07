Лидер "Океана Эльзы" Святослав Вакарчук продолжает посещать города Украины. На днях он побывал в поселке Бородянка Киевской области.

К слову "Вношу весомый вклад для победы": чем во время войны занимается участник "Холостячки" Ковтуненко

Святослав Вакарчук побывал в Бородянке

Поселок освободили от оккупанта, однако после себя русская армия оставила только завалы и разруху. Такая картина поразила артиста.

"Позади меня – разрушенные российскими ужасными авиаударами дома поселка Бородянка. Сейчас кажется, что жизнь здесь остановилась и закончилась. Там в завалах остаются до сих пор люди, которых еще не смогли вытащить. Невозможно описать это ощущение. Казалось бы, что здесь сам дьявол пришел сделать свою страшное дело. Но даже сейчас здесь начинает возвращаться жизнь", – поделился музыкант.

Святослав Вакарчук встретил жительниц поселка, которые, несмотря ни на что, верят в нашу победу и улыбаются. Певец пообщался с ними.

Вакарчук в Бородянке:

Святослав Вакарчук также обратился к ГСЧС, которые сейчас разбирают завалы и до сих пор находят тела погибших украинцев.

"Пользуясь возможностью, хочу обратиться ко всей ГСЧС и хочу поблагодарить за работу, которую вы все делаете. Вы всегда на первой линии фронта. В Харькове, как только мы приехали после ударов в областную администрацию, я встретил ребят из ГСЧС, которые разбирали эти завалы. То же самое в других городах. Это продолжение наших ВСУ. У вас свое оружие – умение, опыт, специальная техника", – сказал музыкант.

Заметим , что в настоящее время власти не рекомендуют возвращаться в свои дома. Бойцы ГСЧС работают над разбором разрушений.