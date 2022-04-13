Вакарчук на протяжении российско-украинской войны за последние полтора месяца побывал почти во всех опасных регионах страны. Он рассказывает о деоккупации территорий, утешает там, где еще недавно вели наступательные операции россияне.
К слову "Утюжать" из всего, что у них есть: мариупольский сценарий уже повторяется в Луганской области
Теперь он прибыл в Луганскую область и встретился с Гайдаем. Мужчины обратились к украинцам, чтобы те обезопасили себя и уехали из Северодонецка, Лисичанска, Попасной, Горного, Нижнего, Рубежного.
Луганщина держит оборону! Вместе с Сергей Гайдай, Главой Луганской областной государственной администрации, просим людей эвакуироваться, чтобы помочь ВСУ освобождать страну от российских захватчиков. ВСУ, все службы спасения, безопасности, правопорядка – честь!
– написал в сети Вакарчук.
В видеоролике артист рассказал, что люди уезжают из Луганщины в его родной Львов. В специальном автобусе украинцы взяли не только необходимые вещи, но и самых верных друзей – животных. Вакарчук и Гайдай настойчиво попросили прислушаться к украинским властям и уехать из региона, чтобы Вооруженные Силы Украины имели больше возможностей маневрировать и отражать наступления российских войск.
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Где проводится эвакуация украинцев
Отметим, что эвакуационные автобусы отправляются из Луганского региона каждый день. Глава ОВА сообщал о таких адресах мест сборов:
- Северодонецк: проспект Химиков, 28
- Лисичанск: завод ГТВ (РТИ), 40 лет Победы; ул. Сосюры, 324, ГСЧС
- Попасная: ул. Первомайская, 42
- Горное: ул. Гагарина, 13а
- Нижнее: Парковая, 13
- Рубежное: ул. Чехова, 11