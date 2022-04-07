Крупнейший в мире самолет Ан-225 орки разбили 27 февраля, на четвертый день войны. В аэропорту "Гостомель" под Киевом не осталось ни одного целого воздушного судна, а от огромной "Мрии" – только обломки с турбинами. Своими глазами их увидел лидер " Океана Эльзы" Святослав Вакарчук.

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Святослав Вакарчук показал "Мрию" в Гостомеле

"Позади меня разбит самолет "Мрия". То, что осталось от него после того, как его уничтожили российские войска. Многие не успел побывать на нем, мне повезло больше. Я в прошлом году был возле него и даже успел посидеть за штурвалом", – рассказал лидер "Океана Эльзы".

Он опубликовал архивные фото с октября 2021 года и свежие кадры с апреля 2022-го. Музыкант, как и вся страна, думает, что российская армия может уничтожить легендарный самолет Ан-225, но ей ни за что не отнять нашу общую мечту и веру в победу.

Вы знаете, они могут сокрушить самолет "Мрия", но они никогда не убьют нашу мечту в цветущую и сильную Украину. А главное – никто и никогда не сломает нашу веру в победу. Победа обязательно наступит,

– вдохновенно заявил Вакарчук.

Святослав Вакарчук возле разбитой "Мечты" в Гостомеле: фото, видео

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Где был и что видел Святослав Вакарчук