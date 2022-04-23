Благотворительный концерт в киевском метро "Океан Эльзы" устроил для волонтеров, медиков и военных. Группа умышленно не разглашала время и дату, чтобы не создавать давку. Вечером 22 апреля публика собралась на станции метро "Золотые ворота". Там для Святослава Вакарчука и музыкантов обустроили настоящую сцену.

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Все желающие смогут насладиться хитами "Океана Эльзы" на Пасху, 24 апреля. Концерт "І все буде добре" покажут в эфире общенационального телемарафона в 21:00, а во время его трансляции будут собирать деньги для детей, пострадавших из-за войны.

Основа цель – это благотворительность. Мы хотим собрать большое количество средств, которые зрители по желанию будут перечислять на нужды в первую очередь украинских детей, пострадавших во время этой страшной войны.

– рассказал Святослав Вакарчук.

Видео с концерта "Океана Эльзы" на "Золотых воротах" в Киеве

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