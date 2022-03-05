Украинский певец и фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук приехал в Одессу. Там он пообщался с ранеными бойцами и медиками, спасающими жизнь.

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Святослав Вакарчук в Одессе

Знаменитость поддержали боевой дух работников Одесского военного госпиталя. Он не только разговаривал с медперсоналом, но выступил перед ними. Артист зачитал свое стихотворение о ненависти, которое написал несколькими днями раньше.

Я очень рад быть сегодня с вами, в городе-герое Одессе, надеюсь, что следующая наша встреча будет после нашей общей победы,

– сказал Святослав Вакарчук.

Святослав Вакарчук в Одессе / Фото из фейсбука

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Где еще был Святослав Вакарчук

4 марта певец приехал в Запорожскую областную военную администрацию, где пообщался с ее руководителем Александром Старухом и военными. Также певец побывал в военном госпитале и побеседовал с местными врачами.

Вместе с Сергеем Жаданом Святослав Вакарчук проведал Харьков , где ежедневно ведутся бои. Он поддержал боевой дух мирных жителей города.

На 6 день войны музыкант побывал в госпитале , где лечат раненых военных.

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Текст публикации Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины

Фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук посетил Одесский военный госпиталь – ВМКЦ ПР, чтобы поддержать боевой дух раненых бойцов и медиков, спасающих их жизнь.

Артист пообщался с бойцами и врачами и выступил перед ними. Певец также поблагодарил медиков Центра за их круглосуточный труд.

"Я очень рад быть сегодня с вами, в городе-герое Одессе, надеюсь, что следующая наша встреча будет после нашей общей победы".

Святослав Вакарчук с начала полномасштабного вторжения России в Украину отправился в тур по городам нашей страны, чтобы поддерживать боевой дух наших защитников. Святослав уже побывал в Киеве, Харькове, Запорожье и Одессе.

Также артист зачитал стихотворение, которое написал в 5 утра 3 марта.

"Звідки взялась ти, моя ненависть?

Я ж тобі не давав телефон.

Я ж ніколи не кликав в гості.

Вікна в серце закрив і балкон.

Звідки взялась ти, моя ненависть?

Я ж тебе не будив вночі.

Я тобі не приносив їсти.

Не лишав у дверях ключі.

Звідки, суко, ти в біса взялася?

Звідки виють під звук сирен?

Прямо в серце до мого серця

Ці мільйони чужих імен.

Як тепер мені жити ненависть?

Як писати весні листи?

Як забувши ноктюрни з градами

Заспівати "така як ти"?

Ти зробила мене чорно-білим.

Ти зробила мене простим.

Тож тепер не проси пощади.

Тож тепер не волай “прости”.

Я тепер просто так не спинюся,

Я тепер підірву мости.

Знищу я тебе, моя ненависть,

І здригнуться землі хрести.

Знищу, суко, тебе на вулиці.

Знищу в небі й на землі.

Знищу твої брудні прокльони.

Знищу танки й кораблі.

А коли промине тривога

Сонце вигляне з висоти

Приповзу я в сльозах до бога

І заспіваю “така як ти".