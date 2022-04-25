Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук 24 апреля – на Пасху – был в Харькове. Он снял видео с разрушенного города.

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Святослав Вакарчук показал разрушенный Харьков

Музыкант показал на видео Салтовку – самый большой жилой массив в Украине. До полномасштабной войны там проживало 400 тысяч человек.

Это город Харьков, и мы сейчас на передовой. Здесь никто не живет, никто не может здесь жить. Вот как выглядит Харьков сейчас. Наряду со мной бойцы, на передовой защищающие нашу страну. Вокруг нас обычный спальный район. Здесь невероятные ребята. Это настоящие воины. Украина победит,

– сказал Святослав Вакарчук.

Артист прошелся по городу с бойцами и показал разрушенные и обгоревшие дома, разбитые и засыпанные стеклом улицы.