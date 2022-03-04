Святослав Вакарчук посетил Запорожскую областную военную администрацию, где пообщался с главой ОВА Александром Старухом и военными. Также певец побывал в военном госпитале и побеседовал с местными врачами, спасающими жизнь наших защитников.
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Я очень рад быть здесь сегодня здесь. В славном городе Запорожье – казачьем центре, боевом городе славной истории. Сейчас этот город снова напоминает времена Казацкой Сечи со всякой точки зрения – здесь такой же сильный казацкий боевой дух,
– поделился исполнитель.
Вакарчук приехал в Запорожье / Фото Запорожская ОГА
Вакарчук рассказал, что успел наведаться ко многим важным объектам в Запорожье, например, в военный госпиталь. Музыкант сакцентировал на том, что все медики работают круглосуточно и сохраняют приподнятое настроение.
Вакарчук посетил Запорожье / Фото Александра Прилепы
Певец неоднократно обращался к россиянам с призывом остановить войну и в этот раз не стал исключением. "Хочу сказать, что это замечательно, что вы против войны. Это замечательно, что вы написали пост с сердечками, но эти посты не помогут остановить Путина. Поможет ваше активное участие. Выходите на площади. Опомнитесь. Украинская армия защищается и не отступит", – сказал лидер "Океана Эльзы".
Музыкант также признался, что в 5 утра написал эмоциональное стихотворение и посвятил его своей ненависти.
– Звідки взялась ти, моя ненависть?
Я ж тобі не давав телефон
Я ж ніколи не кликав в гості
Вікна в серці закрив, балкон
Звідки взялась ти, моя ненависть
Я ж тебе не будив вночі
Я тобі не приносив їсти
Не лишав в дверях ключі
Звідки, с*ка, ти в біса взялась
Звідки виють під звук сирен
Прямо з серця до мого серця
Ці мільйони чужих імен
Як тепер мені жити, ненависть
Як писати весні листи
Як забувши ноктюрни з градами
Заспівати "Така, як ти"
Ти зробила мене чорно-білим,
Ти зробила мене простим
Тож тепер не проси пощади
Тож тепер не волай "Прости"
Я тепер просто так не спинюсь
Я тепер підірву мости
Знищу я тебе моя ненависть
І здригнуться землі хрести
Знищу, с*ка, тебе на вулиці
Знищу в небі і на землі
Знищу твої брудні прокльони
Знищу танки і кораблі
А коли промине тривога
Сонце вигляне з висоти
Приповзу я в сльозах до Бога
І заспіваю "Така, як ти".
Напомним, Святослав Вакарчук не присоединился к рядам терробороны, но постоянно поддерживает наших военных. 6 дня войны он побывал в госпитале , где лечат раненых военных.
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