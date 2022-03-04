Святослав Вакарчук посетил Запорожскую областную военную администрацию, где пообщался с главой ОВА Александром Старухом и военными. Также певец побывал в военном госпитале и побеседовал с местными врачами, спасающими жизнь наших защитников.

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Я очень рад быть здесь сегодня здесь. В славном городе Запорожье – казачьем центре, боевом городе славной истории. Сейчас этот город снова напоминает времена Казацкой Сечи со всякой точки зрения – здесь такой же сильный казацкий боевой дух,

– поделился исполнитель.



Вакарчук приехал в Запорожье / Фото Запорожская ОГА

Вакарчук рассказал, что успел наведаться ко многим важным объектам в Запорожье, например, в военный госпиталь. Музыкант сакцентировал на том, что все медики работают круглосуточно и сохраняют приподнятое настроение.



Вакарчук посетил Запорожье / Фото Александра Прилепы

Певец неоднократно обращался к россиянам с призывом остановить войну и в этот раз не стал исключением. "Хочу сказать, что это замечательно, что вы против войны. Это замечательно, что вы написали пост с сердечками, но эти посты не помогут остановить Путина. Поможет ваше активное участие. Выходите на площади. Опомнитесь. Украинская армия защищается и не отступит", – сказал лидер "Океана Эльзы".

Музыкант также признался, что в 5 утра написал эмоциональное стихотворение и посвятил его своей ненависти.

– Звідки взялась ти, моя ненависть?

Я ж тобі не давав телефон

Я ж ніколи не кликав в гості

Вікна в серці закрив, балкон

Звідки взялась ти, моя ненависть

Я ж тебе не будив вночі

Я тобі не приносив їсти

Не лишав в дверях ключі

Звідки, с*ка, ти в біса взялась

Звідки виють під звук сирен

Прямо з серця до мого серця

Ці мільйони чужих імен

Як тепер мені жити, ненависть

Як писати весні листи

Як забувши ноктюрни з градами

Заспівати "Така, як ти"

Ти зробила мене чорно-білим,

Ти зробила мене простим

Тож тепер не проси пощади

Тож тепер не волай "Прости"

Я тепер просто так не спинюсь

Я тепер підірву мости

Знищу я тебе моя ненависть

І здригнуться землі хрести

Знищу, с*ка, тебе на вулиці

Знищу в небі і на землі

Знищу твої брудні прокльони

Знищу танки і кораблі

А коли промине тривога

Сонце вигляне з висоти

Приповзу я в сльозах до Бога

І заспіваю "Така, як ти".

Напомним, Святослав Вакарчук не присоединился к рядам терробороны, но постоянно поддерживает наших военных. 6 дня войны он побывал в госпитале , где лечат раненых военных.