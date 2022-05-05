Вакарчук посетил позиции одесских морских пехотинцев из 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского и выступил перед ними с небольшим концертом. Он поддержал военных и поблагодарил их за защиту Украины.

К слову Вакарчук записал видео с передовой: "Весеннюю гармонию перебили мощными ударами"

Мужчина заиграл несколько своих особых песен под гитару, радушно воспринявшую военные.

Добавим, что, находясь в Одессе, Вакарчук также встретился с шоуменом Колей Сергой. По словам лидера "Океана Эльзы", молодой человек для него стал настоящим открытием. Сейчас Коля Серга находится в составе одесской территориальной обороны и активно освещает в соцсетях борьбу с российской агрессией.