Концерт с участием многих звезд имели возможность увидеть около 20 стран в центрах крупных городов. Само мероприятие состоялось в Берлине, перед Бранденбургскими воротами.

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Вакарчук призвал спасти защитников Мариуполя

Среди украинских звезд, выступивших перед десятками тысяч человек, была популярная группа "Океан Эльзы". Коллектив исполнил песню "Місто Марії", которую посвятил Мариуполю. Там защитники почти 3 месяца мужественно держали оборону на заводе "Азовсталь", постоянно находившемся под обстрелами оккупантов. Перед выступлением в эфире телемарафона Святослав Вакарчук поблагодарил Германию и всю Европу за поддержку, а также призвал немедленно освободить защитников Мариуполя, которые сейчас находятся в плену у россиян.

"Здесь мы хотим поблагодарить немецкий народ за его помощь Украине. Эти дни очень важны для всей Европы, важно, чтобы нас поддержала вся Европа. Мы благодарим за воодушевление, поддержку, за все то, что вы делаете для нас. Но это только начало. Нам нужно больше оружия, больше поддержки, нам нужны ваши руки помощи, которые поддерживают нас в этой войне. Войны за будущее Европы, всего мира", – сказал Вакарчук.

Нам нужно освободить всех героев, защитников Мариуполя. Они должны возвратиться домой. Это искренние, настоящие герои. Это те, кто стал примером для наших детей. Слава Украине!

– подчеркнул Святослав.

Выступление "Океана Эльзы" в Берлине: смотрите видео онлайн

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