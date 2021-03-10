Британский телеведущий Пирс Морган в эфире программы Good Morning Britain на канале ITV резко высказался относительно мнения Меган Маркл о самоубийстве. Она подала жалобу на Моргана, в результате чего ведущий уволился.

Скандал вокруг интервью Меган Маркл и принца Гарри Опри Уинфри продолжает набирать обороты. Британский телеведущий Пирс Морган в программе Good Morning Britain на канале ITV резко высказался относительно мыслей Меган о самоубийстве.

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Пирс Морган уволился с канала

После резонансного интервью у супругов появилось много сторонников, но и хейтеров тоже. В число последних попал Пирс Морган. Телеведущий поставил под сомнение слова Меган Маркл о самоубийстве.

К кому вы ходили? Что вам сказали? Извините, но я не верю ни единому слову Меган Маркл. Я бы не поверил ей, даже если бы она прочитала мне прогноз погоды,

– заявил Морган.

В тот же день ведущий во время эфира спорил с метеорологом Алексом Бересфордом, который назвал поступки коллеги "дьявольскими".

Меган Маркл подала жалобу на слова Пирса Моргана генеральному директору канала ITV. Жена принца Гарри отметила, что комментарий ведущего может негативно повлиять на психическое здоровье людей в Великобритании или же ухудшить состояние тех, кто задумывается о самоубийстве.

После этого британский медиарегулятор Ofcom начал расследование из-за высказывания Пирса Моргана. Также на мужчину пожаловались более 41 тысячи человек, среди которых были его коллеги.

В связи с этим телеведущий решил самостоятельно уволиться с канала. В своем твиттере Пирс прокомментировал сложившуюся ситуацию. Он написал, что имел возможность подумать над своими высказываниями, но не принес извинений, а заявил, что в дальнейшем придерживается собственного мнения.

В понедельник я сказал, что не верю словам Меган Маркл в ее интервью Опре. У меня было время подумать над этим, и я до сих пор не поверил ей. Если вы поверили, то хорошо. Свобода слова – это холм, на котором я счастлив буду умереть. Спасибо за всю любовь и ненависть. Я иду, чтобы проводить больше времени со своими суждениями,

– прокомментировал увольнение Пирс Морган.

On Monday, I said I didn’t believe Meghan Markle in her Oprah interview. I’ve had time to reflect on this opinion, and I still don’t. If you did, OK. Freedom of speech is a hill I’m happy to die on. Thanks for all the love, and hate. I’m off to spend more time with my opinions. pic.twitter.com/bv6zpz4Roe — Piers Morgan (@piersmorgan) March 10, 2021

Что Меган Маркл сказала о желании самоубийства