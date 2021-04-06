Королевский биограф Эндрю Мортон обвинил Меган Маркл во лжи. Он заявил, что герцогиня лукавила, когда говорила о сложных условиях во дворце. На самом деле королева давала жене принца Гарри несколько вариантов развития.

Несмотря на то, что интервью Меган Маркл и принца Гарри Опре Уинфри вышло месяц назад, оно все равно вызывает огромный резонанс в обществе. На этот раз откровенные признания супругов прокомментировал королевский биограф Эндрю Мортон.

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Биограф обвинил Меган Маркл во лжи

Эндрю Мортон заявил, что Меган Маркл точно слукавила, когда говорила о том, что чувствует себя в королевском дворце, как в плену. По словам эксперта, королева Елизавета II еще с начала не ставила ограничений супругам. Напротив, Ее Величество предлагала несколько вариантов развития пары в пределах монаршей семьи.

Мортон добавил, что королева даже соглашалась на то, чтобы Меган Маркл продолжала карьеру актрисы, но сочетала ее с королевскими обязанностями.

Справедливости ради стоит отметить, что королева Елизавета II дала Меган и Гарри возможность делать все, что заблагорассудится. Королевская семья даже сказала Меган: "Если ты не хочешь полноценно выполнять свои королевские обязанности, пожалуйста, продолжай заниматься актерством". Все эти возможности были для нее доступны,

– рассказал королевский биограф.

Эндрю Мортон заметил, что супруги также могли путешествовать по всему миру. Они имели право полететь в любую страну первым классом, а королева была готова сделать их послами определенного государства.

Ранее королевский биограф также говорил о том, что Меган Маркл "завралась" относительно условий во дворце как в тюрьме. Она могла свободно выходить на прогулки, ее часто видели после шопинга неподалеку от Кенсингтонского дворца.

Противоречивые утверждения Меган Маркл