С момента смерти принца Филиппа прошло пять дней. За это время воспоминаниями о покойном отце и дедушке успели поделиться Чарльз, Анна, Гарри и Уильям. К ним присоединилась и принцесса Евгения, пообещавшая заботиться о бабушке Елизавете II в память о Филиппе.

В своем обращении 31-летняя принцесса Евгения назвала принца Филиппа "самым дорогим дедушкой" и подчеркнула, что как вся королевская семья, так и она сама очень скучает по нему.

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Она подчеркнула, что дедушка был бы растроган тем, как о нем отзываются и каким его помнят те, кто сидел с ним за обедом, жал ему руку или даже мимоходом поздоровался. Принцесса Йоркская поделилась теплыми детскими воспоминаниями с принцем Филиппом.

"Помню, как я смеялась над твоими шутками и спрашивала о твоей поразительной жизни и службе на флоте. Помню, как сжигала сосиски, а ты бросался спасать ситуацию.⁣ Помню твои руки, твой смех и твое любимое пиво", – написала принцесса Евгения.

Я буду хранить память о тебе в твоих детях, твоих внуках и правнуках. Спасибо за твою преданность и любовь ко всем нам, особенно к бабушке, о которой мы будем заботиться. С любовью, Евгения,

– чувственно завершила внучка принца Филиппа.

Она дополнила щемящий пост двумя архивными фото. На одном из кадров внучка принца Филиппа запечатлена еще маленькой девочкой, которую любящий дедушка ласково гладил по голове под прицелом папарацци. На другой фотографии принцесса Евгения предстала уже взрослой. С широкой улыбкой она позировала рядом со старшей сестрой Беатрис и покойным герцогом Эдинбургским.

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