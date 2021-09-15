Принцу Гарри – 37: скандалы, в которые попадал внук Елизаветы II

Внук королевы Елизаветы II – принц Гарри празднует день рождения. 15 сентября ему исполняется 37 лет. Вероятно, что мужчина проведет этот день с женой и детьми в США, где они живут сейчас.

Даже после переезда в Соединенные Штаты Америки у Гарри есть миллионы поклонников в разных уголках мира. Но не обошлось без скандалов. В какие неприятные инциденты попадал наследник королевского престола Великобритании – в материале Showbiz 24.

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Скандалы с принцем Гарри

Нападение на папарацци

До свадьбы Гарри часто бывал в ночных клубах. Ему нравилось встречаться с девушками, танцевать. Также принц неоднократно становился участником драк, которые происходили с папарацци.

Однажды, когда Гарри покидал ночной клуб в районе Вест-Энд, его окружили фоторепортеры. Очевидно, что 20-летнему королевскому наследнику это не понравилось, ведь он выбежал из автомобиля и напал на фотографа London Evening Standard Криса Анклама. Принц выхватил камеру из рук папарацци и бросил ему в лицо.

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Костюмированная вечеринка и форма с нацистской символикой

В 2005 году Гарри посетил костюмированную вечеринку, которую организовал его друг. Гостям предложили одеть костюмы, соответствующие теме "туземцы и колонисты". Внук Елизаветы II пришел на громкое мероприятие в форме периода нацистской Германии. Фото принца в кителе песочного цвета с повязкой со свастикой на рукаве опубликовали на обложке известного британского таблоида, оно быстро разлетелось по сети.

Конечно, такая новость вызвала настоящий ажиотаж в обществе. Представителям Букингемского дворца пришлось выступить с официальными извинениями от имени принца Гарри.

Принц Гарри просит прощения за то, что он мог кого-то обидеть своим внешним видом. Бесспорно, это был неправильный выбор костюма,

– высказались тогда в пресс-службе.



Принц Гарри / Фото Getty Images

Голый принц на вечеринке в Лас-Вегасе

Еще один инцидент с принцем, который не остался без внимания публики, произошел в 2012 году. Тогда Гарри отдыхал в Лас-Вегасе. В сети появились снимки, на которых наследник королевского престола Великобритании голышом бегает по дому и обнимает обнаженную девушку. Фото быстро начали публиковать в различных СМИ. Впоследствии стало известно, что принц играл с друзьями в бильярд на раздевание и после проигрыша ему пришлось полностью раздеться.

Это был самый большой скандал в биографии внука Ее Величества. Королевская семья подтвердила, что фотографии подлинные. Но принц не остался безнаказанным. Елизавета II решила перенести дату его посвящения в рыцари Ордена Подвязки – высшего рыцарского ордена Великобритании, старейшего ордена в мире на неопределенный срок.

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Сложение королевских обязанностей

8 января 2020 года принц Гарри и Меган Маркл заявили, что хотят отойти от королевской семьи, но продолжат поддерживать Елизавету II. 31 марта они сложили обязанности. Теперь они живут в США, сами зарабатывают на жизнь и воспитывают сына и дочь.

Королева Елизавета II позволила внуку с женой отойти от семьи, однако потребовала – они больше не могут использовать титул герцогов Сассекских и употреблять слово "королевский".

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Интервью с Опрой Уинфри

7 марта 2021 года вышло интервью принца Гарри и Меган Маркл с Опрой Уинфри. Оно стало одним из самых скандальных в истории монаршей семьи Великобритании. Супруги рассказали о конфликтах в королевской семье, расистских проявлениях и истинных причинах ухода от монархии.

Меган Маркл рассекретила, тайно вышла замуж за Гарри за 3 дня до телевизионной церемонии.

Во время первой беременности жена принца Гарри хотела совершить самоубийство из-за постоянной критики в свой адрес.

Меган также рассказала о расизме в королевской семье. Там обсуждали насколько темной будет кожа ее первенца, как это будет выглядеть и что значить.

Жена Гарри заявила, что Кейт Миддлтон накануне свадьбы довела ее до слез.

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