Та навіть після переїзду до Сполучених Штатів Америки в Гаррі є мільйони прихильників у різних куточках світу. Але не обійшлося без скандалів. У які неприємні інциденти потрапляв спадкоємець королівського престолу Великої Британії – у матеріалі Showbiz 24.
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Скандали з принцом Гаррі
Напад на папараці
До одруження Гаррі часто бував у нічних клубах. Йому подобалося зустрічатися з дівчатами, танцювати. Також принц неодноразово ставав учасником бійок, які відбувалися з папараці.
Одного разу, коли Гаррі покидав нічний клуб у районі Вест-Енд, його оточили фоторепортери. Очевидно, що 20-річному королівському спадкоємцю це не сподобалося, адже він вибіг з автомобіля і напав на фотографа London Evening Standard Кріса Анклама. Принц вихопив камеру з рук папараці та кинув йому в обличчя.
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Костюмована вечірка та форма з нацистською символікою
У 2005 році Гаррі відвідав костюмовану вечірку, яку організував його друг. Гостям запропонували одягнути костюми, що відповідають темі "тубільці й колоністи". Онук Єлизавети II прийшов на гучний захід у формі періоду нацистської Німеччини. Фото принца в кітелі пісочного кольору з пов'язкою зі свастикою на рукаві опублікували на обкладинці відомого британського таблоїда, воно швидко розлетілося мережею.
Звісно, що така новина спричинила справжній ажіотаж у суспільстві. Представникам Букінгемського палацу довелося виступити з офіційними вибаченнями від імені принца Гаррі.
Принц Гаррі просить вибачення за те, що він міг когось образити своїм зовнішнім виглядом. Безперечно, це був неправильний вибір костюма,
– висловилися тоді у пресслужбі.
Принц Гаррі / Фото Getty Images
Голий принц на вечірці в Лас-Вегасі
Ще один інцидент з принцом, який не залишився без уваги публіки, трапився у 2012 році. Тоді Гаррі відпочивав у Лас-Вегасі. У мережі з'явилися знімки, на яких спадкоємець королівського престолу Великої Британії голяка бігає будинком і обіймає голу дівчину. Фото швидко почали публікувати у різноманітних ЗМІ. Згодом стало відомо, що принц грав з друзями у більярд на роздягання і після програшу йому довелося повністю роздягнутися.
Це був найбільший скандал у біографії онука Її Величності. Королівська родина підтвердила, що фотографії справжні. Але принц не залишився без покарання. Єлизавета II вирішила перенести дату його посвяти в лицарі Ордена Підв'язки – вищого лицарського ордена Великої Британії, найстаршого ордена у світі на невизначений термін.
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Складання королівських обов'язків
8 січня 2020 року принц Гаррі та Меган Маркл заявили, що хочуть відійти від королівської сім'ї, але продовжать підтримувати Єлизавету II. 31 березня вони склали обов'язки. Тепер вони живуть в Сполучених Штатах Америки, самі заробляють на життя та виховують сина й доньку.
Королева Єлизавета II дозволила онукові з дружиною відійти від сім'ї, однак висунула вимогу – вони більше не можуть використовувати титул герцогів Сассекських і вживати слово "королівський".
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Інтерв'ю з Опрою Вінфрі
7 березня 2021 року вийшло інтерв'ю принца Гаррі та Меган Маркл з Опрою Вінфрі. Воно стало одним з найскандальніших в історії монаршої родини Великої Британії. Подружжя розповіло про конфлікти в королівській сім'ї, расистські прояви та справжні причини відходу від монархії.
- Меган Маркл розсекретила, що таємно вийшла заміж за Гаррі за 3 дні до телевізійної церемонії.
- Під час першої вагітності дружина принца Гаррі хотіла вчинити самогубство через постійно критику на свою адресу.
- Меган також розповіла про расизм в королівській родині. Там обговорювали наскільки темною буде шкіра її первістка, як це виглядатиме та що означатиме.
- Дружина Гаррі заявила, що Кейт Міддлтон напередодні весілля довела її до сліз.
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