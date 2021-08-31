В 24-ю годовщину со дня смерти первой жены принца Чарльза редакция Showbiz 24 подготовила материал, в котором собрала ее лучшие фото и неповторимые цитаты.

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Гибель принцессы Дианы

31 августа 1997 году в Париже произошла страшная автомобильная катастрофа, в результате которой погибла Леди Ди. Водитель автомобиля, в котором она была, убегал от папарацци и не справился с управлением. В тоннеле перед мостом Альма на набережной Сены на большой скорости он врезался в опору.

Водитель и один пассажир – Доди аль-Файед погибли на месте трагедии, а Диану доставили в больницу. Медики боролись за ее жизнь, однако так и не смогли спасти. Известно, что на момент смерти принцесса была беременна. О причинах аварии немало теорий и версий, однако до сих пор точно ничего неизвестно.

На следующий день после смерти тело Леди Ди забальзамировали и похоронили в семейном склепе в семейном поместье Спенсеров Элторп в Нортгемптоншире. Мать принцев Уильяма и Гарри покоится на уединенном острове, где когда-то родилась, посреди озера.

1 июля 2021 года Диане исполнилось бы 60 лет. По этому случаю сыновья открыли ей памятник. Несколькометровую статую принцессы Дианы, на которой она одета в блузку и юбку, установили возле озера в Глубинном (Затонувшем) саду на территории Кенсингтонского дворца. Когда-то это было любимое место Леди Ди.



Принцы Уильям и Гарри возле памятника принцессе Диане / Фото с инстаграма герцогов Кембриджских

Цитаты легендарной Леди Ди

"Мне нравится быть свободной духом. Некоторым это не по вкусу, но такой я есть".

"Если вы нашли кого-то, кого любите в своей жизни, тогда вцепитесь в эту любовь".

"Мне хотелось бы стать королевой ваших сердец, но я не представляю себя королевой этой страны".

"Когда вы счастливы, то можете многое простить".

"Семья – самое важное в этом мире".

"Жизнь – это путешествие".

"Я не придерживаюсь правил книги. Я иду за сердцем, а не за головой".

Лучшие фотографии принцессы Дианы



Свадьба принцессы Дианы и принца Чарльза (1981) / Фото Getty Images



Принцесса Диана и принц Чарльз (1981) / Фото Getty Images



Принцесса Диана (1981) / Фото Getty Images



Принцесса Диана (1983) / Фото Getty Images



Принцесса Диана (1983) / Фото Getty Images



Принцеcса Диана с сыновьями (1985) / Фото Getty Images



Принцесса Диана (1986) / Фото Getty Images



Принцесса Диана (1988) / Фото Getty Images



Принцесса Диана (1989) / Фото Getty Images