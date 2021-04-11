Покойный супруг королевы Елизаветы II принц Филипп посетил Украину в 1973 году. Он прилетел в Киев, чтобы поддержать дочь Анну, которая принимала участие в соревнованиях по верховой езде. В столице они гостили пять дней.

Смерть 99-летнего принца Филиппа 9 апреля всколыхнула весь мир. Звезды и первые лица государств выражают соболезнования королевской семье Великобритании и делятся трогательными воспоминаниями о герцоге Эдинбургском. Есть что вспомнить и украинцам, ведь почти полвека назад покойный муж Ее Величества посетил Киев.

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Визит принца Филиппа в Украину

Принц Филипп и принцесса Анна прилетели в "Борисполь" 4 сентября 1973 года. Члены монаршей семьи прибыли личным самолетом, за штурвалом которого был герцог Эдинбургский. СССР они посетили неспроста. Тогда в Киеве на ВДНХ и Пирогово – проходил чемпионат Европы по конному троеборью, в котором принимала участие сама дочь Елизаветы II.

Как говорится в архивах СБУ, которые обнародовала "Историческая правда", в начале сентября 1973 года в Киеве находились около 46 человек из королевской свиты и британского посольства, свыше 70 иностранных репортеров и сотни туристов.

Где жил и что ел принц Филипп в Киеве

Герцога Эдинбургского поселили в старинной резиденции в центре, напротив гостиницы "Киев". Принцесса Анна жила в гостинице "Москва" (теперь "Украина"), говорится в сюжете "ТСН". В течение нескольких дней принц Чарльз выезжал в аэропорт "Борисполь" в 6 утра и изучал город за штурвалом своего самолета.

Он обедал в ресторане "Прага" на ВДНХ. Не самое большое открытие, что муж Ее Величества лакомился украинским борщом с пампушками, котлетами по-киевски и не отказывался от водки с перцем! В заведении до сих пор сохранили закусочную тарелку из чешского фарфора, из которого он ел.

Принц Филипп (второй слева ) на ВДНХ / Фото "Вечерний Киев"

Если неофициальный визит принца Филиппа в Украину удался, то с чемпионатом Европы у принцессы Анны не сложился. Во время соревнований она упала с лошади и получила ушиб бедра. Сначала отец спортсменки и бровью не повел, а потом все же подошел к медикам и поинтересовался состоянием дочери.

Так, через пять дней члены королевской семьи "специальным английским самолетом вылетели на родину".

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