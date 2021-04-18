17 апреля королевская семья попрощалась с мужем Елизаветы II – принцем Филиппом. Торжественная церемония состоялась в часовне Святого Георгия, которая расположена на территории Виндзорского замка. Похоронили принца в Королевской усыпальнице. Среди родных, пришедших на похороны, была внучка герцога – Беатрис.

К теме Похороны принца Филиппа: кто из королевской семьи проводил мужчину в последний путь

Принцесса Беатрис на похоронах принца Филиппа

Принцесса Йоркская приехала на похороны вместе с мужем Эдоардо Мопелли Моцци. Беатрис выбрала для церемонии полностью черный наряд: пальто, платье, пояс, лаконичную шляпу. Соединила его с туфлями-лодочками на каблуках. В руках она держала клатч.

Одежда подчеркнула стройную талию принцессы. Внимание публики привлекло то, что она заметно похудела. Поскольку Беатрис редко осуществляет светские выходы, то ее фото с похорон заинтересовали общественность.



Принцесса Беатрис с мужем на похоронах принца Филиппа / Фото Getty Images



Принцесса Беатрис с мужем на похоронах принца Филиппа / Скриншот с видео

Принцесса Беатрис с мужем на похоронах принца Филиппа / Скриншот с видео

Отметим, свадьба принцессы Беатрис и Эдоардо Мопелли Моцци, что состоялась в июле 2020 года, стала последним публичным семейным мероприятием, которое посетил принц Филипп.

Кто провел принца Филиппа в последний путь