17 апреля королевская семья попрощалась с мужем Елизаветы II – принцем Филиппом. Торжественная церемония состоялась в часовне Святого Георгия, которая расположена на территории Виндзорского замка. Похоронили принца в Королевской усыпальнице. Среди родных, пришедших на похороны, была внучка герцога – Беатрис.
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Принцесса Беатрис на похоронах принца Филиппа
Принцесса Йоркская приехала на похороны вместе с мужем Эдоардо Мопелли Моцци. Беатрис выбрала для церемонии полностью черный наряд: пальто, платье, пояс, лаконичную шляпу. Соединила его с туфлями-лодочками на каблуках. В руках она держала клатч.
Одежда подчеркнула стройную талию принцессы. Внимание публики привлекло то, что она заметно похудела. Поскольку Беатрис редко осуществляет светские выходы, то ее фото с похорон заинтересовали общественность.
Принцесса Беатрис с мужем на похоронах принца Филиппа / Фото Getty Images
Принцесса Беатрис с мужем на похоронах принца Филиппа / Скриншот с видео
Принцесса Беатрис с мужем на похоронах принца Филиппа / Скриншот с видео
Отметим, свадьба принцессы Беатрис и Эдоардо Мопелли Моцци, что состоялась в июле 2020 года, стала последним публичным семейным мероприятием, которое посетил принц Филипп.
Кто провел принца Филиппа в последний путь
- Первыми на похороны прибыли старший сын герцога Эдинбургского – принц Чарльз и внук принц Уильям с женой Кейт Миддлтон.
- За катафалком принца Филиппа шли его дети и внуки.
- Другие члены королевской семьи ждали возле часовни Святого Георгия, где и состоялись похороны.
- Королева Елизавета II приехала в часовню на автомобиле.
- Проститься с дедушкой прилетел из США принц Гарри. После церемонии он покинул часовню вместе с братом принцем Уильямом и его женой Кейт Миддлтон.
- Жена Гарри – Меган Маркл осталась в Калифорнии, так как находится на последних месяцах беременности. Она почтила память принца Филиппа, передав особый венок и записку.