Весь мир оплакивает смерть герцога Эдинбургского. Особая тоска охватила сердце королевы Елизаветы II. Почти 74 года своей жизни она провела рядом с принцем Филиппом. Была с ним и в последние минуты жизни. Как Ее Величество выглядило после смерти любимого – смотрите дальше.
К теме Похороны принца Филиппа: кто из королевской семьи проводил мужчину в последний путь
Первый выход Елизаветы II после смерти мужа
Во время церемонии прощания с принцем Филиппом гроб с мужчиной пронесли по территории Виндзорского замка. За ним шли члены королевской семьи, а королева ехала в автомобиле отдельно. Елизавету II привезли ко входу в часовню Святого Георгия, где проходила панихида.
Елизавета II подъехала к часовне на автомобиле / Скриншот с видео
Елизавета II подъехала к часовне на автомобиле / Скриншот с видео
Печальный взгляд Елизаветы II на похоронах мужа / Фото Getty Images
Елизавета II надела черный траурный образ, состоящий из черного пальто, шляпки, маски с белой окантовкой, перчаток и сумочки. Женщина выглядела очень печальной.
Елизавета II вышла из автомобиля / Скриншот с видео
Образ Елизаветы II на похоронах принца Филиппа / Фото Getty Images
Елизавета II заходила в часовню святого Георгия / Скриншот с видео
Елизавета II в часовне Святого Георгия на панихиде / Скриншот с видео
К слову В Лондоне хоронят принца Филиппа: как все происходит – фото, видео
Похороны принца Филиппа: видео
Как королева Елизавета II переживает смерть принца Филиппа
- После смерти герцога его сын принц Эндрю рассказал, что королева тяжело переживала потерю. Она описывала свое состояние, как огромную пустоту. Ее Величество невероятно стойкий человек, однако потеря любви всей жизни стала для нее огромным ударом.
- Через 4 дня после смерти принца Филиппа Елизавета II вернулась к исполнению королевских обязанностей. Она приняла участие в официальном мероприятии, связанном с отставкой Уильяма Пила, который занимал должность лорда-камергера при королевском дворе – контролировал все публичные королевские церемонии.