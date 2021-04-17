Весь мир оплакивает смерть герцога Эдинбургского. Особая тоска охватила сердце королевы Елизаветы II. Почти 74 года своей жизни она провела рядом с принцем Филиппом. Была с ним и в последние минуты жизни. Как Ее Величество выглядило после смерти любимого – смотрите дальше.

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Первый выход Елизаветы II после смерти мужа

Во время церемонии прощания с принцем Филиппом гроб с мужчиной пронесли по территории Виндзорского замка. За ним шли члены королевской семьи, а королева ехала в автомобиле отдельно. Елизавету II привезли ко входу в часовню Святого Георгия, где проходила панихида.



Елизавета II подъехала к часовне на автомобиле / Скриншот с видео



Елизавета II подъехала к часовне на автомобиле / Скриншот с видео



Печальный взгляд Елизаветы II на похоронах мужа / Фото Getty Images

Елизавета II надела черный траурный образ, состоящий из черного пальто, шляпки, маски с белой окантовкой, перчаток и сумочки. Женщина выглядела очень печальной.



Елизавета II вышла из автомобиля / Скриншот с видео



Образ Елизаветы II на похоронах принца Филиппа / Фото Getty Images



Елизавета II заходила в часовню святого Георгия / Скриншот с видео



Елизавета II в часовне Святого Георгия на панихиде / Скриншот с видео

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