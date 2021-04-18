17 квітня королівська сім'я попрощалася з чоловіком Єлизавети II – принцом Філіпом. Урочиста церемонія відбулася у каплиці Святого Георгія, що розташована на території Віндзорського замку. Поховали принца в Королівській усипальниці. Серед рідних, які прийшли на похорон, була внучка герцога – Беатріс.

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Принцеса Беатріс на похороні принца Філіпа

Принцеса Йоркська приїхала на похорон разом із чоловіком Едоардо Мопеллі Моцці. Беатріс обрала для церемонії повністю чорне вбрання: пальто, сукню, пояс, лаконічний капелюх. Поєднала його з туфлями-човниками на підборах. В руках вона тримала клатч.

Одяг підкреслив струнку талію принцеси. Увагу публіки привернуло те, що вона помітно схудла. Оскільки Беатріс рідко здійснює світські виходи, то її фото з похорону зацікавили громадськість.



Принцеса Беатріс з чоловіком на похороні принца Філіпа / Фото Getty Images



Принцеса Беатріс з чоловіком на похороні принца Філіпа / Скриншот з відео



Принцеса Беатріс з чоловіком на похороні принца Філіпа / Скриншот з відео

Зазначимо, весілля принцеси Беатріс та Едоардо Мопеллі Моцці, що відбулося в липні 2020 року, стало останнім публічним сімейним заходом, який відвідав принц Філіп.

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