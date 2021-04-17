Папарацци увидели королевских особ за час до начала похорон. Принц Чарльз приехал первым в частном автомобиле с охраной. Мужчина был одет в обычный костюм с черным галстуком, не в военной форме.
Важно Похороны принца Филиппа в Лондоне: онлайн-трансляция
Следующими на церемонию прощания с дедушкой выехали из Кенсингтонского дворца принц Уильям и Кейт Миддлтон в присутствии охраны. Сквозь окно автомобиля можно увидеть, что мужчина тоже одет в классический черный костюм, белую рубашку и черный галстук. Неизменным аксессуаром в образе Уильяма стала черная защитная маска.
Принц Уильям едет на похороны принца Филиппа / Фото Getty Images
Что касается Кейт Миддлтон, то она тоже одета в черный траурный образ, со шляпкой на голове и украшениями из жемчуга на шее. На ее лице тоже была черная защитная маска.
Кейт Миддлтон едет на похороны принца Филиппа / Фото Getty Images