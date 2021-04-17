Папарацци увидели королевских особ за час до начала похорон. Принц Чарльз приехал первым в частном автомобиле с охраной. Мужчина был одет в обычный костюм с черным галстуком, не в военной форме.

Важно Похороны принца Филиппа в Лондоне: онлайн-трансляция

Следующими на церемонию прощания с дедушкой выехали из Кенсингтонского дворца принц Уильям и Кейт Миддлтон в присутствии охраны. Сквозь окно автомобиля можно увидеть, что мужчина тоже одет в классический черный костюм, белую рубашку и черный галстук. Неизменным аксессуаром в образе Уильяма стала черная защитная маска.



Принц Уильям едет на похороны принца Филиппа / Фото Getty Images

Что касается Кейт Миддлтон, то она тоже одета в черный траурный образ, со шляпкой на голове и украшениями из жемчуга на шее. На ее лице тоже была черная защитная маска.



Кейт Миддлтон едет на похороны принца Филиппа / Фото Getty Images

Похороны принца Филиппа запланированы на 17:00 в Лондоне в Виндзорском замке. Церемония прощания с мужем Елизаветы II состоится в часовне Святого Георгия, а погребение – в королевской усыпальнице. Мероприятие будет частным и на нем будут присутствовать лишь 30 членов королевской семьи.