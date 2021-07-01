Нам повезло, – принц Гарри впервые рассказал о новорожденной дочери

Принц Гарри, приехавший в Великобританию, на днях посетил церемонию вручения премии WellChild Awards. Там он рассказал об опыте отцовства. Мужчина признался, что дочь Лилибет Диана имеет очень спокойный характер.

30 июня в королевских ботанических садах состоялась церемония награждения премии WellChild Awards, которую посетил принц Гарри. WellChild – благотворительная организация, покровителем которой является герцог Сассекский. Она помогает тяжелобольным детям и молодежи.

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Принц Гарри рассказал о дочери

Сначала мужчина встретился с победителями премии, а позже пообщался с Эдом Шираном, который также был особым гостем церемонии. Принц Гарри рассказал артисту, что иметь двоих детей – очень напоминает ему жонглирование.

Герцог также поделился, что маленькая Лилибет Диана имеет спокойный характер и назвал ее "замечательной". Она вовсе не создает проблем для звездных родителей.

Нам повезло. Она очень спокойна и выглядит просто довольной, пока Арчи носится вокруг как сумасшедший,

– сказал Гарри.

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