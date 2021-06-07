Публичные поздравления члены королевской семьи опубликовали на официальных страницах в социальных сетях и дополнили их знаковыми для Меган Маркл и принца Гарри фото – свадебными кадрами и фотографиями с первенцем Арчи.

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Королева Елизавета II

"Поздравляем герцога и герцогиню Сассекских с рождением Лилибет Дианы! Королева, принц Уэльский и герцогиня Корнуольская, герцог и герцогиня Кембриджские в восторге от этой новости. Лилибет – одиннадцатая правнучка Ее Величества", – говорится в инстаграм-посте Букингемского дворца.

Герцоги Кембриджские

Несмотря на напряженные отношения, Кейт Миддлтон и принц Уильям публично поздравили Гарри и Меган с пополнением. Не обошли они вниманием и 2-летнего Арчи, который отныне стал старшим братом.

"Мы все в восторге от радостной новости о рождении ребенка Лили. Поздравляем Гарри, Меган и Арчи", – трогательно написали герцоги Кембриджские в инстаграме.

К слову, Кейт Миддлтон дополнила приветственный пост фото, сделанным после переезда супругов в США. На фотографии принц Гарри и Меган Маркл с сыном Арчи на руках позируют в саду собственного имения в Санта-Барбаре.

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Принц Чарльз и герцогиня Камилла

"Поздравляем Гарри, Меган и Арчи с появлением младенца Лилибет Дианы. Желаем им всего наилучшего в это время", – говорится в инстаграм-публикации Кларенс-хаус, которые присоединились к пожеланиям других членов королевской семьи.

Принцесса Евгения

"Поздравляю дорогих кузенов... Мы счастливы как никогда", – трогательно написала принцесса Евгения в инстаграме.

Добавим, она едва ли не единственная представительница королевской семьи, которая сохранила теплые отношения с принцем Гарри и Меган Маркл. Принцесса Евгения успела познакомить брата с сыном Августом, когда тот приезжал в Великобританию на похороны дедушки принца Филиппа.



Принцесса Евгения поздравила Меган и Гарри с рождением дочери / Скриншот из инстаграма