Ровно неделю назад принц Гарри и Меган Маркл стали родителями во второй раз – у них родилась дочь Лилибет. На встрече с первой леди США с публичным комментарием относительно крохи выступила Кейт Миддлтон.
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Кейт Миддлтон о дочери принца Гарри
Герцогиня Кембриджская как раз отвечала на вопросы журналистов. Она призналась, что с нетерпением ждет встречи с Лилибет.
Я желаю ей всего наилучшего. С нетерпением жду возможности ее увидеть. Мы еще ее не видели, надеемся, что вскоре у нас будет возможность познакомиться с ней. Не могу дождаться встречи с ней,
– рассказала Кэтрин.
Кейт Миддлтон с большим восторгом говорила о дочери Меган и Гарри. Она также отметила, что еще не общалась с Лилибет и ее родителями по видеосвязи.
Реакция королевской семьи на рождение дочери принца Гарри и Меган Маркл
- Королева Елизавета II, Кейт Миддлтон, принцесса Евгения, принц Уильям, принц Чарльз и герцогиня Камилла – первыми поздравили супругов с пополнением.
- Елизавета II, по словам друга принца Гарри, уже видела дочь внука. Он прислал королеве первые фотографии новорожденной.
- После того, как герцоги Кембриджские узнали о пополнении в семье, они прислали дочери Гарри и Меган подарок.
- Принц Чарльз дал первый публичный комментарий относительно появления на свет Лилибет-Дианы. Он назвал это счастливой новостью.