По словам Анджелы Левин, которая дала интервью телеканалу ITV Good Morning Britain, принц Гарри и Меган Маркл использовали "очень личное и особенное" прозвище Елизаветы II, особенно после всех грубых заявлений относительно королевы и ее семьи. Женщина пояснила, что прозвище Лилибет дал ее дедушка – король Георг V, поскольку она не могла произнести собственного имени в детстве.

К слову Принц Гарри и Меган Маркл во второй раз стали родителями

Также этим именем часто называл королеву ее покойный супруг принц Филипп. Даже в своей прощальной записке, которую оставила Елизавета II на гробу мужа в день похорон писало, что это "от Лилибет". Когда Анджелу Левин спросили, будет ли королева рада тому, что девочку назвали Лилибет, она ответила:

Не после того, что произошло. Я думаю, что она не очень обрадовалась этому, потому что они (принц Гарри и Меган, – Showbiz) очень грубо относились к ней. Не думаю, что это хорошая идея. По моему мнению, это довольно грубо по отношению к Ее Величеству Королеве.

"Это было очень личное прозвище от ее мужа, который умер не очень давно. Принц Чарльз никогда бы не стал называть свою мать Лилибет. Он никогда не использовал его – это было особое имя, особенно для герцога Эдинбургского", – пояснила королевский эксперт, добавив, что Гарри и Меган "унизительно" использовали прозвище королевы.

Справка: в марте 2021 года принц Гарри и Меган Маркл дали скандальное интервью Опре Уинфри, где вдребезги разгромили королевскую семью, обвинили в булинге и расизме. В других интервью принц Гарри признавался, что хотел отойти от семьи еще в 20-летнем возрасте, а также что его жена страдала от чрезмерного внимания прессы и отсутствия поддержки в Букингеме, из-за чего они отошли от королевских дел и переехали жить в США.

Мнения других экспертов

Журналист Афуа Адом , который также был на шоу, ответил: "сказать, что королева будет несчастна из-за этого, откровенно смешно. Также будет немного натянуто сказать, что королева недовольна тем, что ее правнучка названа в ее честь. Я думаю, это кивок любви".

, который также был на шоу, ответил: "сказать, что королева будет несчастна из-за этого, откровенно смешно. Также будет немного натянуто сказать, что королева недовольна тем, что ее правнучка названа в ее честь. Я думаю, это кивок любви". Скандальный журналист и критик семьи Меган и Гарри – Пирс Морган сказал, что решение принца Гарри и Меган Маркл использовать прозвище королевы для своей новорожденной дочери было "ироничным", учитывая, что пара потратила недели, чтобы "разгромить королевскую семью и монархию".

Стоит добавить, что в издании The Sun сообщают, что Елизавета II не была проинформирована о публикации заявления принца Гарри о рождении дочери. Она знала о родах, но когда ее внук собирался известить мир о рождении потомка, ей не сообщили. Из-за этого Букингемскому дворцу пришлось быстро реагировать на ситуацию и публиковать поздравительные открытки в сети.

В то же время издание The Times добавляет, что Гарри разговаривал со своей бабушкой до того, как было сделано вчерашнее объявление.