Наследник престола принц Чарльз и его супруга Камилла за два дня до похорон отца – принца Филиппа, прогулялись в садах Мальборо-хаус, куда перенесли цветы британцев. Их сторонники покойного герцога Эдинбургского оставили возле ворот Букингемского дворца, а затем их перенесли в сады.

Это был первый публичный выход принца Чарльза и его супруги после смерти принца Филиппа 9 апреля. Правда, принц Чарльз уже выходил к прессе 11 апреля, где поблагодарил всех неравнодушных за поддержку в такое непростое время для правящей семьи.

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Принц Чарльз и Камилла в садах Мальборо-хауз

Выход супругов состоялся 15 апреля в обед. Они были одеты в траурные образы: принц Чарльз выбрал синий костюм, белую рубашку и черный галстук, а герцогиня Корнуольская надела черное пальто ниже колен, черные высокие ботинки и черные перчатки. Они оба внимательно рассматривали цветы и подарки, которые оставили британцы для покойного принца Филиппа. Среди них можно увидеть немало писем, детских рисунков, записок и других памятных вещей.

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Ранее к общественности после смерти Филиппа выходили дети покойного Филиппа – принц Эндрю с семьей, а также принцесса Анна.

На инстаграм-странице Кларенс-хаус представители супругов также напомнили, что британцы могут сделать пожертвование в любую благотворительную организацию, информация о которых размещена на сайте королевской семьи. Просьбу о благотворительности королевская семья оставляла в связи с тем, что британцы оставляли много цветов возле Букингема и тем самым создавали скопления во время пандемии коронавируса.

Что известно о чествовании памяти принца Филиппа?