Скорбящие принц Чарльз с Камиллой прогулялись, чтобы увидеть подарки британцев для Филиппа
Наследник престола принц Чарльз и его супруга Камилла за два дня до похорон отца – принца Филиппа, прогулялись в садах Мальборо-хаус, куда перенесли цветы британцев. Их сторонники покойного герцога Эдинбургского оставили возле ворот Букингемского дворца, а затем их перенесли в сады.
Источник:инстаграм Кларенс-хаус
Это был первый публичный выход принца Чарльза и его супруги после смерти принца Филиппа 9 апреля. Правда, принц Чарльз уже выходил к прессе 11 апреля, где поблагодарил всех неравнодушных за поддержку в такое непростое время для правящей семьи.
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Принц Чарльз и Камилла в садах Мальборо-хауз
Выход супругов состоялся 15 апреля в обед. Они были одеты в траурные образы: принц Чарльз выбрал синий костюм, белую рубашку и черный галстук, а герцогиня Корнуольская надела черное пальто ниже колен, черные высокие ботинки и черные перчатки. Они оба внимательно рассматривали цветы и подарки, которые оставили британцы для покойного принца Филиппа. Среди них можно увидеть немало писем, детских рисунков, записок и других памятных вещей.
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На инстаграм-странице Кларенс-хаус представители супругов также напомнили, что британцы могут сделать пожертвование в любую благотворительную организацию, информация о которых размещена на сайте королевской семьи. Просьбу о благотворительности королевская семья оставляла в связи с тем, что британцы оставляли много цветов возле Букингема и тем самым создавали скопления во время пандемии коронавируса.
Что известно о чествовании памяти принца Филиппа?
- После новости о смерти принца Филиппа 9 апреля, в течение нескольких дней британцы возлагали цветы к забору Букингемского дворца.
- На следующий день, 10 апреля, по всей Великобритании прогремели военные салюты. Также по всему Лондону были размещены фотографии принца Филиппа на больших "ситилайтах".
- 12 апреля стало известно, что в Лондоне планируют установить памятник принцу Филиппу. Его планируют разместить рядом с Букингемским дворцом на улице Мэлл, где уже установлены мемориалы родителей Елизаветы II. Парламент Великобритании поддержал такую инициативу.
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