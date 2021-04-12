В центре Лондона планируют установить памятник принцу Филиппу, который скончался 9 апреля. Парламент Великобритании поддержал такую инициативу.

Ожидается, что памятник разместят рядом с Букингемским дворцом на улице Мелл. Там же установлены мемориалы родителей Елизаветы II – короля Георга VI и его супруги Елизаветы Боуз-Лайон.

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К финансированию памятника сможет присоединиться любой из желающих, ведь его сооружение частично может состоять из добровольных пожертвований.

Сейчас окончательного решения об установлении ожидают от премьер-министра Бориса Джонсона. "Герцог Эдинбургский посвятил свою жизнь службе стране и королеве. Памятник стал бы символом благодарности за годы службы", – заявили в Лейбористской партии.

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