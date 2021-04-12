Принцу Филиппу хотят установить памятник в центре Лондона
В центре Лондона планируют установить памятник принцу Филиппу, который скончался 9 апреля. Парламент Великобритании поддержал такую инициативу.
Источник:Telegraph
Ожидается, что памятник разместят рядом с Букингемским дворцом на улице Мелл. Там же установлены мемориалы родителей Елизаветы II – короля Георга VI и его супруги Елизаветы Боуз-Лайон.
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К финансированию памятника сможет присоединиться любой из желающих, ведь его сооружение частично может состоять из добровольных пожертвований.
Сейчас окончательного решения об установлении ожидают от премьер-министра Бориса Джонсона. "Герцог Эдинбургский посвятил свою жизнь службе стране и королеве. Памятник стал бы символом благодарности за годы службы", – заявили в Лейбористской партии.
Что известно о смерти принца Филиппа
- Принц Филипп, муж королевы Елизаветы II, умер 9 апреля в возрасте 99 лет. Елизавета и Филипп провели в браке 73 года.
Последние несколько дней он не вставал с постели. Перед этим перенес операцию на сердце.
- Герцога Эдинбургского похоронят в субботу, 17 апреля, в Виндзоре.
- Титул принца Филиппа временно перейдет его старшему сыну – принцу Чарльзу. А впоследствии его младшему брату – графу Уэссекскому Эдварду.
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