Единственная дочь покойного принца Филиппа принцесса Анна вернулась к исполнению королевских обязанностей через пять дней после его смерти. Несмотря на траур она посетила яхтенный клуб.

70-летняя британская принцесса Анна впервые с 9 апреля появилась на официальном мероприятии. Она отправилась в портовый городок Каус, где расположен самый престижный яхтенный клуб Royal Yacht Squadron.

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Этот визит по-настоящему особенный, ведь герцог Эдинбургский был членом Королевской яхтенной эскадрильи, бывшим командором и адмиралом до самой смерти. За пять дней после потери принцесса Анна с любовью рассказывала, как училась плавать на яхте "Бладхаунд ", принадлежавшей ее отцу. Она приветствовала моряков сдержанной улыбкой и расспросила их о достижениях в плавании.

Добавим, вся монаршая семья Великобритании находится в официальном двухнедельном трауре, который продлится до 22 апреля. Поэтому принцесса Анна вышла в свет в черном наряде – коротком двубортном пальто, классических брюках, кожаных перчатках. Ее образ довершили светлый платок с принтом и солнцезащитные очки, которые она почти не снимала.

Princess Anne reminisces about her father as she’s seen for first time since Prince Philip's death pic.twitter.com/kZCZFsk2mT — The Sun (@TheSun) April 14, 2021

Добавим, вслед за старшим братом принцем Чарльзом принцесса Анна отреагировала на смерть отца принца Филиппа. Она поделилась, что во всем подражала папе, и подчеркнула, что его пример вдохновляет.