Пытался сделать легкую шутку, – Потап объяснил свой скандальный трек "Волонтер" и извинился
Источник:ТСН
Рэпер Потап несколько месяцев назад презентовал песню о волонтерах, за которую его жестко раскритиковали. Теперь он попытался оправдаться, объяснил скандальный трек и извинился перед оскорбленными.
Отметим, что в апреле рэпер уже комментировал этот скандальный трек. Тогда он попросил "не держать зла", потому что не хотел никого обидеть.
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Теперь в новом интервью Потап отметил, что пишет разные песни, с разным посылом.
По его словам, он написал песню Насте Каменских "Я Украина", которая очень нравится людям. Рэпер говорит, что у Насти на концертах люди встают под эту песню: "Многие считают ее неофициальным гимном этого тяжелого периода нашей жизни".
В песне "Волонтер" хотел сделать легкую шутку
Песней "Волонтер" я точно никого не хотел задеть. Поэтому, пользуясь возможностью, еще раз хочу принести извинения тем, кого это возмутило. Если кому-то не понравились именно эти строки, объясняю: я пытался сделать такую-то легкую шутку,
– заявил Потап.
Рэпер объяснил шутку, которую хотел показать в песне. По его словам, в песне мама думала, что ее дочь где-то там гуляет, но оказывается, что это не так, что она волонтерила и помогала.
"Это лично мое авторское мнение, и мною суть туда была заложена именно такова. Но это извратили и восприняли иначе. Что, в общем-то, нормально, потому что каждый может воспринимать все по-своему", – ответил он.
Рэпер добавил, что от него будет еще много других песен.
Раньше трек "Волонтер" возмутил пользователей за кое-где эротизированный текст со строками "танцуй, малышка" или "не спрашивай, где ночи провела, я волонтерила". Одни считают, что песня унизила волонтеров, другая – что сделала их популярными.
Что звезды говорят о песне Потапа
- Бандуристка Марина KRUTЬ назвала рэпера – "горе-исполнителем", а его песню – "дерьмом". Она вспомнила свой тезис о том, что ей неинтересен украинский шоубизнес и отнесла к нему именно таких представителей.
- Владимир Дантес не стал упрекать Потапу или высмеивать его, но заметил, что "комментарии говорят сами за себя".
- Лидер группы "Друга ріка" Валерий Харчишин считает, что песня "Волонтер" могла быть написана на скорую руку. К тому же Потап мог сделать это сознательно из-за того, что выпал из медийного пространства.
- Юрий Горбунов не стал бы выпускать такой трек, или хотя бы изменил слова. Он считает, что Алексей пытался проявить свой эпатаж, но на этот раз он сработал отрицательно.
- Андрей Хливнюк также отреагировал на эту скандальную песню. По его словам, этот трек ни о чем. "Просто волонтер – это известное слово. Но здесь такого зашквара, как у "Дика дичка" или "Гопак", нет", – подчеркнул артист.